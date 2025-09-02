2023 yılında 12,5 TL’den 15 TL’ye yükselen simit fiyatı, bu kez artan hammadde, işçilik, enerji ve kira maliyetleri nedeniyle yeniden zamlandı. Esnaf, bu artışın üretimin sürdürülebilirliği için zorunlu olduğunu savundu.

“Simit Kültürel Bir Miras, Zam Kaçınılmaz”

Oda’dan yapılan açıklamada, simidin sadece bir yiyecek değil, İzmir’in kültürel bir değeri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Artan maliyetler, fırıncılarımızı zararına satış noktasına getirdi. Bu fiyat artışı, simit geleneğinin yaşatılabilmesi için esnafımızın ayakta kalmasını sağlamak adına alınmış zorunlu bir karardır. Vatandaşımızın bütçesini de önemsiyoruz, ancak sürdürülebilirlik için bu adım kaçınılmaz oldu.”

Enflasyonun yüzde 44,38’e ulaştığı bir ortamda, maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıldı.

Dört Kişilik Aileye Aylık 10.800 TL’lik Çay-Simit Hesabı

Zam sonrası yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca üç öğün çay ve simitle beslenmesi durumunda aylık gideri 10.800 TL’yi buluyor.

Simit maliyeti: 1 simit 20 TL. 4 kişi için 3 öğün: 240 TL/gün → 7.200 TL/ay

Çay maliyeti: 1 bardak çay 10 TL. 4 kişi için 3 öğün: 120 TL/gün → 3.600 TL/ay

Toplam: 7.200 TL + 3.600 TL = 10.800 TL/ay

Turistik bölgelerde çay fiyatının 35 TL’ye çıkması halinde ise aylık masrafın 19.800 TL’ye kadar yükselebileceği hesaplanıyor.

İzmir’de Simit Kültürü Tartışma Yarattı

Sokak satıcılarından kahvaltı sofralarına uzanan İzmir’in simit geleneği, yeni fiyatlarla birlikte tartışma konusu oldu. Vatandaş bütçesini zorlayan zam kararına tepki gösterirken, esnaf artan maliyetlerle ayakta kalmaya çalışıyor.