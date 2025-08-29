İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki bir binada, asansör boşluğunda çürümüş halde kadın cesedi bulundu.
Binada yaşayanların kötü koku fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, asansör boşluğunda bir kadına ait ceset bulundu.
Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.