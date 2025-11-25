İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddete dikkat çekmek için toplu taşımada bir koltuğu boş bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay söz konusu fotoğrafları, "Bu koltuk, aramızdan alınan bir kadının hatırasına ayrıldı”, “Kadına şiddet bitene kadar, hiçbirimiz koltuğumuzda rahat oturamayız” Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü." notuyla paylaştı.

Tugay şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde kadına şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Biz de bu duruma dikkat çekmek için bugün toplu taşıma araçlarımızda birer koltuğu boş bırakarak bir farkındalık yaratmak istedik.

Her zaman, her koşulda kadınların yanında olacağız. Eşit ve özgür bir toplum kurmak için hep birlikte daima mücadeleye devam edeceğiz.