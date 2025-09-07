Kırbaş Mahallesi’nde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın mısır tarlasına düşme anı net şekilde görülüyor.



Görüntülerde çevredeki vatandaşların “Uçak düştü” diyerek tepki verdiği anlar da yer alıyor.

Selçuk Efes Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için havalanan Türk Hava Kurumu’na ait Cessna-172 tipi uçakta yalnız olan öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek tarlaya çakıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, genç pilotun en büyük hayalinin uçmak olduğu ve bu hayali için son üç aydır eğitim aldığı öğrenild