İzmir'in Aliağa, Foça, Torbalı ve Bornova ilçelerinde dün ve bugün çıkan orman yangınları kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangının ardından kentin farklı noktalarında elektrik kesintilerine yol açtı.

Özellikle Bornova ve yakın ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yangın nedeniyle kesilen elektrik ve iletişim altyapısındaki aksaklıklar sebebiyle zor anlar yaşadı.

Bölgedeki elektrik dağıtım şirketi GDZ Elektrik'ten yapılan açıklamada, "İzmir'de farklı bölgelerde yaşanan yangınlar sebebiyle güvenlik amaçlı zorunlu elektrik kesintileri yapılmaktadır. Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesinti olan bölgelerimize elektrik verilecektir. Anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Sözcü.com.tr'ye konuşan bir vatandaş, "Elektrik kesintileriyle ilgili mesajlar Bornova, Karşıyaka ve çevresinde yaşayanlara gitmiş. Bazı yerlerde trafik ışıklarının çalışmadığı da bildirildi. Telefonlar bir süre çekmedi, 186 hattı zaten kapalıydı, ulaşmak mümkün olmadı. GDZ'nin internet sitesi de bir süre çöktü, sonrasında yaptığımız telefon görüşmeleri de sürekli kesiliyordu" dedi.