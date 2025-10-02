İzmir’de filmleri aratmayacak trajikomik bir olay yaşandı.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'nin haberine göre, İzmir'de yaşayan Bayram Özer, trafik çevirmesi esnasında hakkında "asker kaçağı" olduğunu öğrendi.

Durumu düzeltmek için askerlik şubesine başvuran Bayram Özer, burada iki farklı TC kimlik numarasına sahip olduğunu öğrendi.

KENDİNE DAVA AÇTI

Nüfus müdürlüğündeki kayıtlarda da aynı durumu gören Özer, kendi adına açtığı dava ile bir kimlik kaydının iptal edilmesini talep etti.

Ancak geçen yıl sonuçlanan davada mahkeme, "ikinci bir şahıs olabileceği" gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

İKİ FARKLI BAYRAM ÖZER VAR

Resmi kayıtlarda iki farklı kişi olarak görülen Bayram Özer ile ilgili detaylar da dikkat çekti.

Buna göre, biri bekar, diğeri evli; biri askerliğini yapmış, diğeri "kaçak" olarak görünüyor.

Olayın nüfus müdürlüğünde yapılan bir kayıt hatasından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.