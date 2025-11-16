İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, orta hasar tespit edilen Konak İskelesi’nin yenileneceğini duyurdu. İnanç, deniz ulaşım hizmetinin aksamaması için Konak İskelesi ile Konak Pier arasında alternatif bir geçici yanaşma oluşturulacağını belirtti.

Diğer iskelelerde hasar tespitinin olmadığını belirten İnanç; Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinin yenilenmesi amacıyla imar çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye meclisinde ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden gelecek üç deniz otobüsünün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisini içeren gündem maddesi de oy birliği ile geçti. İnanç, şu bilgileri verdi:

ANTALYA’DAN GELECEK

“2019 yılında yapılan Ulaşım Master Planı çerçevesinde deniz araçlarının kapasitelerinin farklılaşması yönünde yapılan planlama ile deniz taksi ve deniz dolmuşu projeleri geliştirildi.

Araçlar 42 kişilik. Körfez ulaşımında ara saatlerde, yolcu sayısının uygun olduğu hatlarda halka hizmet vermesi planlanmakta. Bu çeşitlendirme ile personel ve yakıt tasarrufu hedefleniyor. İki Deniz Taksi’nin yapımı için ihale aşaması tamamlandı.

İhaleyi İBB Şehir Hatları Şirketi kazandı. Projenin finansmanını sağlayacak leasing çalışması devam ediyor. İzmir halkını hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”