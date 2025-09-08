Olay sabah saatlerinde İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.





İddiaya göre, merkeze gelen kimliği belirsiz kişi, uzun namlulu silahla ateş açtı.

İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda şehit olan polislerin ise 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın olduğu aktarıldı. Polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.

İZMİR BAŞSAVCISI: '6 YARALI VAR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "İki görevlimiz şehit, altı yaralımız var" denildi.

YERLİKAYA: ŞAHIS YAKALANDI

Korkunç olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın ardından 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum.

Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

İZMİR VALİSİ: SUÇ KAYDI YOK

Olayla ilgili basına konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokaktan bir kişi. Şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok” ifadelerini kullandı.