İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZPA tarafından hazırlanan “Mercek İzmir – İyi Olma Hali: İzmir’de Barınma Hakkı Politika Notu” başlıklı raporda, barınmanın kentte yaşam maliyetini belirleyen en temel unsurlardan biri hâline geldiği vurgulandı.

Raporda, barınmanın yalnızca bir konuta sahip olmakla sınırlı olmadığı; erişilebilir, güvenli, dayanıklı ve uygun fiyatlı konutların, iyi olma halinin merkezinde yer aldığı ifade edildi.

Araştırmaya göre, hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kira harcamaları barınma hakkını fiilen erişilemez kılıyor. İzmir’in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 25 bin lirayı aşarken, bu rakam uygun fiyatlı barınma kriterinin yaklaşık iki katına çıktı.

Raporda ayrıca, 2018–2025 yılları arasında Narlıdere, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Balçova gibi ilçelerde kiraların 20 kata varan oranlarda arttığına dikkat çekilerek, barınma krizinin sosyal adalet ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkiler yarattığı belirtildi.