Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde yürüyüş yapan bir kişi, ormanlık alanda bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığını öne sürdü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının “İmdat” diyerek yardım istediği duyuldu.
Olayın ardından görüntüleri paylaşan vatandaş, yaşadıklarını “Buca batı çıkışında yürüyüş yaparken gördük. Ormanda adam kadını darp ediyordu, ‘imdat’ diye bağırıyordu. Kadınım, korktum müdahale edemedim. Polisi aradım, bekliyorum” sözleriyle anlattı.
İhbar üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.