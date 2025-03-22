Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto ediliyor. İzmir Bornova'daki üniversite öğrencileri de dün Büyük Park'ta bir araya geldi. Polislerin gözaltına aldıkları kadına orantısız güç uygulaması tepkilere neden oldu.

AKP il binasına doğru yürüyüşe geçen öğrencilere polis izin vermedi. TOMA'larla yol kapatıldı, biber gazı ve tazyikli su sıkıldı.

Polis müdahalesinin ardından çok sayıda öğrenciler gözaltına alındı. Çok sayıda polisin genç bir öğrenciye müdahale etmesi ve bir polisin de gözaltına aldığı bir kadın öğrenciyi yere yatırıp sırtına diziyle bastırması tepkilere neden oldu.