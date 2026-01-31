Olay, akşam saatlerinde Küçükbahçe Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kıyıda hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu fark eden mahalle sakinleri, büyük bir üzüntü içinde durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede Jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.

5-6 YAŞLARINDA BİR ERKEK ÇOCUĞU

Yapılan ilk incelemelerde, talihsiz çocuğun 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğu olduğu tespit edildi. Cesedin üzerindeki kıyafetler ve vücut bütünlüğü göz önüne alındığında, bir süredir suda olduğu tahmin ediliyor.

Cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti yapılabilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ekipleri, bölgede son günlerde yaşanan herhangi bir göçmen botu kazası veya kayıp ihbarı olup olmadığını incelemeye aldı. Olayın, muhtemel bir düzensiz göçmen teknesinin batması sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.