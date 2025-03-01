İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'İş yeri ve otomobil kurşunlama', 'Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçlarına karıştıkları belirlenen B.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt lideri B.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından, 26 Şubat'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.