İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi, evli ve ikiz çocuk babası Tayfun Özişçiler'in kullandığı taksiye bindi.

Bayraklı ilçesine gideceğini söyleyen kişi, ıssız bir noktada Özişçiler'in sırtına cebinden çıkardığı sivri bir cisim dayadı. Kolunu da Özişçiler'in boynuna dolayan şüpheli, 2 bin TL gasbedip, kaçtı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

'ÇOCUĞUM İÇİN BUNU YAPIYORUM'

Görüntülerde; sürücü koltuğunun arkasında oturan şüphelinin sivri bir cisimle Özişçiler'i tehdit edip, kolunu boynuna doladığı görüldü. Bu sırada şüphelinin 'Cebinde neyin varsa çıkar. Çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermek istemiyorum' dediği, cebindeki parayı veren Özişçiler'in şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine 'Yemin ederim başka param yok. İşe yeni çıktım' dediği duyuldu. Özişçiler polise şikayetçi olurken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

'RÜYA GÖRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNDÜM'

30 yıldır taksi şoförü olduğunu ve korku dolu anlar yaşadığını belirten Özişçiler, "Önce sırtıma sert bir cisimle bastırdı, diğer kolunu da boğazıma doladı. Oğlu için yaptığını söyleyip, para istedi. Cebimdeki parayı vermek zorunda kaldım. Başta rüya gördüğümü düşündüm sonra gerçek olduğunu ve gasbedildiğimi anladım. Korktum" diye konuştu.

'KAMERANIN ÖNEMİ ÇIKIYOR'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da "Arkadaşımızdan paraları istemiş. O da soğukkanlı davranarak isterse aracın da anahtarını vereceğini ifade etmiş. Canına bir şey yapmamasını istemiş. Konu adli mercilerde. Şüpheli aranıyor. Kamera görüntüleri mevcut. Emniyet, şüpheliyi en kısa sürede yakalayacaktır. Biz de konunun takipçisiyiz. Burada kameranın önemi ortaya çıkıyor. Olay tüm çıplaklığı ile ortada" diye konuştu.