İZMİR

İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, pazar günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Yangında Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 köy tahliye edildi. Dumandan etkilenen 21 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün İzmir'e gelerek incelemede bulundu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Hala hazırda İzmir Seferihisar ve Menderes'te süren yangınlarımız var. Dün gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, sayıları yüzlerle ifade edebileceğim iş makinesi, sahil kurumlarının araçları hep birlikte bu mücadeleyi yapmaya devam ettik. Gece olduğu için artık kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 Köy ve 2 mahalle tahliye edildi. Buralarda sağlık problemi yaşayan vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda, bizi zorlamaya devam ediyor. Gün içerisinde zaman dilimini göze alırsak, 100 kilometrenin üzerinde seyretti rüzgar. Ayrıca rüzgarın kararsız olması nedeniyle kurduğumuz cepheleri, farklı yönlere tekrar kurmamıza neden oldu. Bu da mücadeleyi uzatıyor. 8 farklı noktada şu anda, arkadaşlarımız alevlerle mücadele ediyor. İzmir Menderes ve Seferihisar'da bu 8 noktaya konsantre olmuş durumdalar" dedi.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 3 gündür devam eden yangınlarda birçok ev kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin çatılarında hasar oluşurken, yangın sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.

HATAY

Hatay'da dün başlayan ve büyüyerek 3 mahallede etkili olan yangında 1800 kişi evlerinden tahliye edildi. Gece boyu karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Yangın dün saat 11.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Sahada 450’den fazla araç ve 1250’den fazla personel müdahale edilmeye başlanan yangında 3 mahallede 200 ev boşaltıldı.

Tahliye edilen 1800 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar ise güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmalarına karadan 590 araç ve 1668 personel ile devam edildi.

Öte yandan günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.

Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.