Kış mevsimine kurak bir başlangıç yapan İzmir'de son yağışlar barajlara adeta can suyu oldu. Kentin en önemli su kaynağı konumundaki Tahtalı Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 15,05 olan aktif doluluk oranı büyük bir ivmeyle yükselişe geçti. Barajdaki kullanılabilir su miktarı ise 43 milyon 190 bin metreküpten 124 milyon 205 bin metrekübe tırmanarak kentin su rezervini rahatlattı.
Şehrin diğer önemli içme suyu kaynaklarında da benzer sevindirici artışlar yaşandı. Balçova Barajı'nın aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 38,73 iken bu yıl yüzde 95,16 seviyesine ulaşarak 7 milyon 233 bin metreküp kullanılabilir su hacmine kavuştu. Geçen yıl yüzde 26,90 oranında dolu olan Ürkmez Barajı ise tam kapasiteye ulaşarak yüzde 100 doluluk oranını gördü. Turistik Çeşme ilçesine su sağlayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda da geçen yıl yüzde 16,76 olan doluluk, yağışların ardından yüzde 67,91'e yükseldi.
İzmir'in yanı sıra çevre illerdeki su kaynakları da yağışlardan olumlu yönde etkilendi. Manisa il sınırları içerisinde yer alan, hem bölgedeki tarım arazilerinin sulanması hem de İzmir'e içme suyu temini amacıyla kullanılan Gördes Barajı'nın geçtiğimiz yıl yüzde 5,23 olan aktif doluluk oranının yüzde 28,31 seviyesine çıktığı bildirildi.