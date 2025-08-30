İzmir’in Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi’nde önceki gün mahallede çok sayıda hayvanın öldüğünü görenler, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İncelemede 10 köpek ve 5 kedinin tavuk etiyle zehirlenerek öldüğü belirlendi. Numunelerin gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

ETLERİ ÇOCUKLARA DAĞITTIRMIŞ

Jandarmanın güvenlik kameralarını incelemesiyle 3 çocuğun hayvanlara tavuk eti bıraktığı tespit edildi. İfade veren çocuklar, A.S.’nin kendilerine bu etleri verdiğini, zehirli olduklarını bilmediklerini anlattı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan A.S., ifadesinde birkaç gün önce köpek saldırısına uğradığını ve bu nedenle hayvanlara zehirli et dağıttırdığını iddia etti.