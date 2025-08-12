İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye gör İzmir Çevre yolunda bir minibüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangının ormana sıçramasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası gözaltına alındı. Konuya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Bugün saat 18.15 sıralarında Gaziemir Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak orman yangınına sebebiyet vermesi olayı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası derhal yakalanarak gözaltına alınmıştır.

4 UÇAK VE 2 HELİKOPTER İLE KARA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Buca ilçesindeki yangının orman dışı alanda başladığı belirtildi. Açıklamada, "4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi, 99 personel Buca'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Orman yangınında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. Kara ekipleri müdahalelerini yoğun şekilde sürdürürken İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü envanterinde yer alan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) bölgede söndürme çalışmalarına destek oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar sürdürülüyor.

VATANDAŞLAR HAYVANLARINI KURTAMAYA ÇALIŞTILAR

İzmir'deki yangında alevlerin yakındaki hayvan ağıllarına doğru doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Bazı besiciler, hayvanlarını uzaklaştırarak, alevlerden kurtarmaya çalıştı.

VALİ ELBAN’DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban orman yangınıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Vali Elban, “12 Ağustos 2025 Salı günü, İzmir-Aydın otoyolunda seyir halindeki bir araçta çıkan yangının, Buca Batı Girişi mevkiindeki ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etmektedir. 6 uçak, 9 helikopter, 139 kara aracı, 593 personel bölgedeki yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışmaktadır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve görevlilerimizin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam Köyü Evciler Mahallesi'nde başlayan orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, vatandaşlar yangının evlerine sıçramaması için traktörleriyle önlem almaya çalıştı.

Bir vatandaş "Elektrik direğinin çıkmış yangın. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor gördüğünüz gibi köyün içinden mahalleler hep yanıyor. Müdahale ediyor orman ekipleri. Evlerin boşaltıldığından haberim yok. Biz de ateşin dumanı ile geldik" dedi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ormanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında bir orman işletme müdürlüğü personeli dumandan etkilendi.

Nurdağı ilçesine bağlı Torunlar Mahallesi kırsalındaki ormanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Yükselen alevleri ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. 5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir orman işletme müdürlüğü personeli Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.