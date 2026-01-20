Menzil Tarikatı, İzmir’de düzenledikleri toplu tövbe seansı ile gündeme oturdu. Siyasetçiler ve yorumcular, bu gösteriyi Cumhuriyet değerlerine karşı bir meydan okuma olarak değerlendirirken, kamuoyunda “FETÖ’nün boşluğunu Menzil dolduruyor” yorumları dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Sözcüsü Oğuz Oyan da “FETÖ’nün boşalttığı yeri diğerleri (cemaatler) doldurma peşine düştü. Bunların arasında bir rekabet olduğu anlaşılıyor. Kamuda, askeri-sivil bürokraside kendilerine uzantılar oluşturuyorlar. Bu FETÖ döneminde de vardı. Bunun artarak devam ettiği görünüyor. İktidar için kendisini tehdit edecek dini yapıların muhalefeti daha tedirgin edici. Çünkü kendi içine de yansıyor. Dolayısıyla bir denge kurmak için tavizler veriyor. Anayasanın, özellikle Devrim Yasalarının tavizsiz uygulanması gerekiyor. Bunların delinmesine fırsat verilmesiyle Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kendini yeniden inşa ediyor. Egemenlik ilkesi sürekli çiğneniyor ülkede. Şimdi benzer bir şeyi görüyoruz. Bu durumun temizlenmesi için devrim lazım” ifadelerini kullandı.

"EMİR ALMIŞLARDI"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Dün ‘Hocaefendi’ye ne istediyse verenler, bugün ‘Gavs’ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor. Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak. İzmir’de yaşanan çok açık biçimde devletin tüm sistemine meydan okumadır. İzmir’deki bu kalabalık paralel hiyerarşinin gövde gösterisidir. 15 Temmuz’da namluyu millete çevirenler de önce ‘tövbe’ alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti. Ya devleti yönetin ya da cübbenizi giyip gidin; ikisi aynı anda olmaz!” dedi. CHP İçişleri Politika Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da İmamoğlu diploma davasındaki jandarma müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP’li Bakan; “Münferit müdahalede bulunan personel kimdir” diye sordu.

Menzil Tarikatı’nın parıltılı parıltılı arşivi

Menzil Tarikatı sosyal medyanın gündeminde.

Müridleri yoksullukla “sınanırken” kendileri lükse meraklı olan Menzil’in kardeş üç şeyhi, babalarının ölümünden sonra miras ve liderlik kavgasına tutuştu.

Ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol’un torunu Seyyid Abdulbasid El Hüseyni’nin nişanındaki bu fotoğrafı, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Fotoğraf epey eski tarihli, ancak konu Menzil olunca, lüks meraklısı tarikat yöneticilerine ait arşivler de hemen açılıyor.