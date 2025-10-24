İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan vatandaşlar son yılların en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kaldı.
Birçok yerde su baskını ve sel felaketi yaşandı.
Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlara AFAD, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri destek verdi.
'FOÇA ŞU ANDA YARDIMA İHTİYACI VAR'
CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı bir video paylaşarak yardım çağrısında bulundu.
Fıçı, "Foça, olağanüstü bir hal yaşıyor. Ciddi bir sel baskını ile karşı karşıyayız. Herkesi destek olmaya davet ediyorum. Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
'ABLA BELEDİYEYİ ARASANA'
Belediye Başkanı Fıçı'nın bu yardım çağrısıyla Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur dalga geçti.
Cesur, Foça Belediyesi'nin iletişim numarasını paylaşarak "Abla belediyeyi arasana" diye CHP'li Başkan Fıçı'ya göndermede bulundu.