İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/583 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/583 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7622 Ada, 1 Parsel, 47 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, ...

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 6244.Sokak, İkon Tower No:138 B Blok K:3 D:47 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328,00 m2 (kullanım alanı PATİ'ye göre net 74 m², brüt 108 m²dir.)

Arsa Payı : 5450/2897250

İmar Durumu :İmar durumu yazısında; “TAŞINMAZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA “T” KOŞULLU (TİCARET+KONUT) ALANINDA “A” KOŞULLU 3 İzmir 4. İcra Hukuk Mah. 2024/1174 E ALANDA, K.A.T: 41,640 m² Yençok:20 KAT GABARİLİ ALANDA KALDIĞI, TAKS:0,60 I GEÇEMEYECEĞİ, İNŞAAT RUHSATI ÖNCESİ İMAR DURUMUNDA BELİRTİLENE UYGUN, DETAYLI GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASININ ZORUNLU OLDUĞU, ÖNEMLİ ALAN 5-1 SINIRI İÇİNDE KALDIĞI” belirtilmiştir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. (09.08.2024 tarih 34833 yevmiye )

2-AT Diğer (Konusu Yazıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri için geçerlidir. ) Tarih :23.12.2020 Sayı:37914 (Lehtar: Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü)

3-Yönetim Planı :13.07.2020

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7622 Ada, 1 Parsel, 103 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir ili, ...

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 6244.Sokak, İkon Tower No:138 B Blok K:6 D:103 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328,00 m2 (Meskenin alanı brüt:140,00 m², net:126,00 m²dir)

Arsa Payı : 6950/2897250

İmar Durumu :İmar durumu yazısında; “TAŞINMAZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA “T” KOŞULLU (TİCARET+KONUT) ALANINDA “A” KOŞULLU 3 İzmir 4. İcra Hukuk Mah. 2024/1174 E ALANDA, K.A.T: 41,640 m² Yençok:20 KAT GABARİLİ ALANDA KALDIĞI, TAKS:0,60 I GEÇEMEYECEĞİ, İNŞAAT RUHSATI ÖNCESİ İMAR DURUMUNDA BELİRTİLENE UYGUN, DETAYLI GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASININ ZORUNLU OLDUĞU, ÖNEMLİ ALAN 5-1 SINIRI İÇİNDE KALDIĞI” belirtilmiştir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. (09.08.2024 tarih 34833 yevmiye )

2-AT Diğer (Konusu Yazıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri için geçerlidir. ) Tarih :23.12.2020 Sayı:37914 (Lehtar: Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü)

3-Yönetim Planı :13.07.2020

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 14:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 14:26

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7622 Ada, 1 Parsel, 147 Nolu Bağımsız Bölümİzmir ili ...

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 6244.Sokak, İkon Tower No:138 B Blok K:9 D:147 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328,00 m2 ( Meskenin alanı balkon dahil brüt:110,00 m², net:75,00 m²dir.)

Arsa Payı : 5025/2897250

İmar Durumu : İmar durumu yazısında; “TAŞINMAZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA “T” KOŞULLU (TİCARET+KONUT) ALANINDA “A” KOŞULLU 3 İzmir 4. İcra Hukuk Mah. 2024/1174 E ALANDA, K.A.T: 41,640 m² Yençok:20 KAT GABARİLİ ALANDA KALDIĞI, TAKS:0,60 I GEÇEMEYECEĞİ, İNŞAAT RUHSATI ÖNCESİ İMAR DURUMUNDA BELİRTİLENE UYGUN, DETAYLI GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASININ ZORUNLU OLDUĞU, ÖNEMLİ ALAN 5-1 SINIRI İÇİNDE KALDIĞI” belirtilmiştir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. (09.08.2024 tarih 34833 yevmiye )

2-AT Diğer (Konusu Yazıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri için geçerlidir. ) Tarih :23.12.2020 Sayı:37914 (Lehtar: Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü)

3-Yönetim Planı :13.07.2020

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 14:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 14:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:38

13/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02243261