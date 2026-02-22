İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/926 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/926 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, 14162 Ada, 1 Parsel, 16 Nolu B. B.

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Mevlana Mah. Ord. Prof Muhittin Erel Cad. No:54/1 D No:16 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 4.872,52 m2

Arsa Payı : 115/11052

Kıymeti : 7.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, BORNOVA ŞOSESİ Mevkii, 8066 Ada, 1 Parsel, 124 Nolu B.B.

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mah. 378 Sok. No:8 D:616Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 5.425,00 m2

Arsa Payı : 116/15947

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 15:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, BORNOVA ŞOSESİ Mevkii, 8066 Ada, 1 Parsel, 131 Nolu ...

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi Kazımdirik Mah. 878 Sok. No:8D:705 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 5.425,00 m2

Arsa Payı : 86/15947

Kıymeti : 7.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, BORNOVA ŞOSESİ Mevkii, 8066 Ada, 1 Parsel, 23 Nolu B ...

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mah. 378 Sok. No:8 D:105 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 5.425,00 m2

Arsa Payı : 86/15947

Kıymeti : 7.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 15:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, 14162 Ada, 1 Parsel, 30 Nolu Bağımsız Bölüm İL İZMİR İLÇ ...

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Mevlana Mah. Ord. Prof Muhittin Erel Cad. No:54 Daire No:Z-2 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 4.872,52 m2

Arsa Payı : 65/11052

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, 14162 Ada, 1 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm İL İZMİR İLÇ ...

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Mevlana Mah. Ord. Prof. Muhittin Erel Cad. No:54 Z-1Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 4.872,52 m2

Arsa Payı : 94/11052

Kıymeti : 4.450.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 8065 Ada, 1 Parsel, 154 Nolu B.B.

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mah. 378 Sokak No:10 D:512Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 5.128,00 m2

Arsa Payı : 46/15543

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02406577