Olay, Tire’nin kırsal Sarılar Mahallesi’nde ortaya çıktı. İddiaya göre Hatice D., evlilik dışı doğan bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdü.

Dün gelen ihbar ve kadının yakınlarının şikayeti üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Jandarma ekipleri, arama köpeğiyle bölgede yaptığı çalışmada herhangi bir bulguya rastlamadı.

Ancak Hatice D.’nin evinde yapılan aramada üzerinde kan lekesi olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu. Bunun üzerine bugün Hatice D. ve 4 yakını gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.