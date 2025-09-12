Saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Olayda ayrıca polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen E.B., olay yerinde çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Saldırının ardından başlatılan operasyonda, E.B., annesi, babası ve diğer 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Cumhuriyet savcılığınca yapılan sorguların ardından, saldırgan E.B. ile birlikte toplam 9 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

Mahkeme 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi

Soruşturma Genişletiliyor

Emniyet ve yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, olayla ilgili dijital materyaller ve bağlantılı kişiler üzerinde çalışmalar sürüyor. Saldırganın örgütsel bir bağlantısı olup olmadığı, saldırının planlanma süreci ve destek alıp almadığı gibi konular da soruşturmanın odak noktası haline geldi.