İZMİR KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
KARŞIYAKA
1. (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2023/23 Ort. Gid. Satış
07/05/2025
İLAN METNİ
İzmir ili Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi 22128 ada 8 parsel sayılı taşınmaz için, 1.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:04---Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:04, 2.Artırma :Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 10:04---Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 10:04 günü olarak belirlenmiş, ancak hissedarlardan Figen Gürel'in (Oğuz kızı, T.C.582******60) mernis adresinin bulunmaması ve ikametgah adresinin tespit edilememesi nedeniyle satış ilanı kendisine tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden 7 gün sonra ilanın Figen Gürel'e tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02220753