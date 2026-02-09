Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalı Mahallesi’nde meydana geldi.
Serhat Devrim Çağıl yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çağıl’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KARŞIYAKA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Çağıl için Karşıyaka Spor Kulübü de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Çağıl’ın cenazesinin yarın Mavişehir Memur Kardeşler Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.