Buna göre bakanlık, Halkapınar–Otogar Metro Hattı için 2026 yılı kapsamında yalnızca 3 bin lira ödenek ayırdı. Hükümet, Halkapınar–Otogar Metro Hattı projesini 2014 yılında üstlenmişti.

O günün fiyatlarıyla yatırım tutarı 2 milyar 535 milyon 725 bin lira olarak belirlenirken, 4.5 kilometre uzunluğundaki ve 5 istasyondan oluşan hattın 30 ayda tamamlanacağı duyurulmuştu.

Tam 12 yıldır bitirilemeyen metro, Halkapınar, Vakıf, Çamdibi, Altındağ ve Otogar duraklarından oluşuyordu.

Hattın 2020 yılının sonunda hizmete girmesi gerekiyordu. Ancak ödemek olmayınca atıl kaldı. Projeye 2022’de yalnızca 3 bin lira ödenek ayırmıştı. Terpkiler üzerine bu ödenek 21 milyar 12 milyon 956 bin lira olarak güncellendi. Tamamlanma tarihi önce 2028, ardından 2029 yılı olarak revize edildi.