Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ve AFAD'ın 'sarı kodlu' uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Ege ve Akdeniz'de birçok ilde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Bugün de devam eden yağışlar başta İzmir, Muğla ve Antalya olmak üzere birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir

İl genelinde dün başlayan, gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak özellikle Karaburun, Çeşme, Foça ve Dikili ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi.

Kent merkezinde ise yağış sonrası bazı yollarda çökme meydana geldi ve su birikintileri oluştu. Çöken yollara giren araçlar zarar gördü.

Ortalamanın üzerinde yağış alan kıyı ilçelerinde sokak ve yollarda su birikintileri oluştu; deniz seviyesinin de yükselmesiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, trafikte yoğunluk yaşandı; iş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise biriken suları temizlemeye çalıştı.

Bu arada Menderes ilçesi Efeçukuru Mahallesi'ndeki caminin minaresi kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünden bu yana İzmir genelinde devam eden yağışların özellikle Karaburun, Foça, Çeşme ve Dikili'de etkili olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Karaburun'da son 24 saatte metrekareye 165, Foça'da 137, Çeşme'de 131, Dikili'de 110 kilogram yağış düştü. Deniz seviyesinin de yükselmesiyle birlikte su baskınları yaşandı.

Antalya

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ani bastıran yağmur nedeniyle birçok vatandaş kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Kentin ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı noktalarda su birikintileri kaldırım seviyesini buldu, araçlardan bazıları yolda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalananların ıslanmamak için poşetlerle yağmurluk yaptığı görüldü.

Muğla

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su denizde renk değişimine neden oldu. Denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

Öte yandan, metrekareye son 6 saatte 22,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Balıkesir

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında su birikintileri oluştu.

Sürücüler, trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Meteorolojiye göre, ilçede son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı