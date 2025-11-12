İzmir Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminalini işleten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri AŞ (İZOTAŞ) hakkında, ecrimisil bedellerinin tahsili için haciz işlemi başlattığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yap-işlet-devret modeliyle 1997’de kurulan otobüs terminalinin 25 yıllığına imzalanan sözleşmesinin 14 Aralık 2023’te sona erdiği hatırlatıldı. İZOTAŞ’ın pandemiyi gerekçe göstererek terminali 7 yıl daha kullanmak için açtığı davanın, hem ilk derece hem de istinaf sürecinde Belediye lehine sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, “2023’te sona eren sözleşmenin ardından terminalin haksız işgali nedeniyle tahliye yapılmaksızın İZOTAŞ’tan ecrimisil talep edilmiş, ancak görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştır. Bu kapsamda mevzuatın verdiği yetkiyle haciz işlemleri başlatılmıştır. Hukuki işlemler alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar sürecektir” denildi.