Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'sarı' kodla uyardığı İzmir'i sağanak yağış vurdu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Alsancak ve Kordon bölgesindeki yol ve kaldırımlar suyla doldu, rögarlar taştı.

Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Bölgede çok sayıda iş yerini ve bazı binaların zemin katlarını su bastı. İş yeri sahipleri, çalışanlar, bina sakinleri ve belediye ekipleri biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Bölgedeki birçok işletmenin kepenklerini kapattığı görüldü.

SEVİYE İKİ KATINA YÜKSELDİ

İzmir’de etkisini artıran yağışlı hava sistemi ve güneyli rüzgarlar, deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselmeye yol açtı.

Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi.

Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olması.

Sabah saatlerinde 1005 milibar civarında ölçülen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar seviyesinin altına kadar geriledi. Hava basıncının düşmesiyle deniz yüzeyi yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdi.

Bu duruma öğleden sonra hızlanan lodos da eklenince Körfez’de su kıyıya doğru itilerek deniz seviyesinde belirgin artış yaşandı.

Akşam saatlerinde yoğun yağan yağmur da deniz seviyesinin yükselmesinde önemli bir etken oldu.