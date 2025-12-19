Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’nde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
İzmit'de bulunan İHA
Düşen İHA’nın kaynağı ve düşüş nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Bununla birlikte İHA, Rus ordusuna ait bir keşif amaçlı insansız hava aracıyla dikkat çeken bir benzerlik taşıyor. 'Orlan-10' isimli keşif İHA'sı, Ukrayna'daki savaşta en çok düşürülen İHA'lardan biri.
Orlan-10 İHA'sı
Dahası, Kızılordu'nun emblemini kuyruk kanadında taşıyan İHA'nın, İzmit'de düşen İHA'yla benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Bu İHA'lar, Rus ordusu tarafından savaş koşullarda üçlü gruplar halinde uçurularak istihbarat toplama operasyonlarında kullanılıyor.
Ukrayna'da düşürülmüş bir Orlan-10 tipi İHA. Kanat parçalanma şekli ve aksamı dikkat çekti
Orlan-10 İHA, yaklaşık 600 kilometre operasyonel menzile sahip. Rusya kontrolündeki Kırım ve İzmit arası ise yaklaşık 521 kilometre.
Bu İHA tipi, kısa rampalardan fırlatılarak kolaylıkla havalandırılabiliyor. Dahası, daha küçük versiyonları basit bir çantaya bile sığabiliyor.
2019 yılında beri kullanılan bu İHA'ların üretimi, 2022'de Ukrayna savaşının başlamasıyla bir hayli arttı. 2024 verilerine göre Rusya, bu İHA'lardan yılda 1000 adet üretiyor.