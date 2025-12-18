Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce silahlı kişi, 3 kişiye de tabancayla ateş açtı. Olayda, Bekçi, Bölek ve Aracı yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Uğurcan Bekçi’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAVGA, ALACAK MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

Kavgada ağır yaralanan Bekçi’nin Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da top koşturduğu öğrenildi. Uğurcan Bekçi’nin kasık kısmından yaralandığı, aşırı kan kaybettiği ve 2 kez kalbinin durduğu öğrenildi. Durumu kritik olan futbolcunun sağ bacağının da kesilme ihtimalinin olduğu belirtildi. Kavganın ise alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi arıyor