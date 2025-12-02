Ali Can POLAT

Hemen her toplumsal olayda yaşanan fırsatçılık Papa’nın ziyaretinde de yaşandı. Ziyaretin duyurulduğu günden itibaren bölgede konut kiraları ve satış fiyatları artmaya başladı.

Papa 14’üncü Leo, Bursa’nın İznik ilçesindeki Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantısının yapıldığı kilise kalıntılarını ziyaret için geçen hafta şehre geldi. Papa’nın ziyaretinin duyurulmasının ardından, konut piyasasında büyük bir durgunluk yaşansa da İznik’te konut satış fiyatları yükselmeye başladı. Öyle ki sosyal medyada ‘Papa öncesi ve sonrası ev fiyatları’ videoları çekilmeye başlandı.

3+1 EV 15 MİLYON TL

Konuyu değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, “Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda atalım çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı. Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda. Konut metrekare bakınca son 1 yılda yüzde 59.24’lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu” diye konuştu.