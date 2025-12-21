Şanlıurfa’nın köklü aşiretlerinden İzol Aşireti ile KDP Başkanı Mesud Barzani’nin ailesi arasında akrabalık bağı kuruldu. Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un yeğeni avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Mesud Barzani’nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani’nin avukat kızı Nazdar Barzani (25), görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

YILDIZHAN SAHNE ALDI

Şanlıurfa’daki düğüne, İzol Aşireti’nin önde gelen isimlerinin yanı sıra bölgedeki diğer aşiretlerin temsilcileri ve binlerce davetli katıldı. Düğün, geniş katılımı ve ihtişamıyla dikkat çekti.

Gecede sanatçı İzzet Yıldızhan ve sıra gecesi ekibi sahne aldı. Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Halaylar ve uzun süre devam eden eğlence renkli görüntülere sahne oldu. Takı merasiminde gelin Nazdar Barzani’ye kilolarca altın takıldı. Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzükler ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı. Gelin ve damadın nikâhını Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Düğün, gece geç saatlere kadar sürdü.

Irak’tan kutularla getirildi

Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarışırken, geline kilolarca altın takıldı.

Irak’tan gelen davetliler, özel kutular içinde getirdikleri altınları takmak için uzun kuyruklar oluşturdu.