Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışmaları yürütüyor, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarını da tedavi ettiriyor.

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) İztuzu, Sarıgerme ve Dalaman sahillerinde görev yapan DEKAMER görevlileri ve gönüllüleri her gece 15 kilometre mesafe kat ederek koruma çalışmalarına destek veriyor.

Kuluçka süresi dolan fakat yuvadan çıkamayan yavru caretta carettalar gönüllülerce denize ulaştırılıyor.

Mayısta başlayan yuvalama sezonunun ağustosa kadar devam ettiğini belirten DEKAMER alan sorumlusu Birol Çakıroğlu, 15 Temmuz'dan itibaren yuvaları açtıklarını söyledi.

Kuluçka süresinin dolmasını bekledikleri 22 yuvanın kaldığını belirten Çakıroğlu, ekim sonuna kadar yuvalardan yavru çıkışının süreceğini açıkladı.

Çakıroğlu şöyle devam etti: "Her gece 15 kilometre kumsalda yürüyoruz. Akşam 9'da başlayan mesaimiz sabah 9-10 gibi sona eriyor. Emek yoğun bir çalışma, gerçekten gönüllülük esasına dayanarak yapılması gereken bir çalışma."