Yasemin Özilhan'ı Türkiye Yasemin Ergene olarak tanıdı. Rol aldığı 'Doktorlar' dizisinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakaladı.
Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi. İki kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.
Eski soyadı olan Ergene'ye dönen ünlü ismin önceki gün Instagram'da paylaştığı yeni fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Yasemin Ergene şıklığıyla hayranlarından beğeni toğladı.
İşte o kareler...