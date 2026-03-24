Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da yer aldı.

''CEVAP VERİP VEMEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM''

tv100’ün ulaştığı savcılık ifadesinde İzzet Yıldızhan, olay gecesi yaşananlara dair bildiklerini anlattı. Yıldızhan, 20 Mart gecesi saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K.’nin kendisini aradığını ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bir kavgaya karıştığını söylediğini belirtti.

Telefon görüşmesinin ardından durumu öğrenmek için girişimlerde bulunduğunu ifade eden Yıldızhan, “İnşallah önemli bir şey yoktur dedim. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak kendisine ulaşamadım” dedi. Yıldızhan'ın ifadesi şu şekilde:



"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Bende İnşallah önemli bir şey yoktur dedim.. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e whatsapp ya da sms atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.

''BİLAL KADAYIFÇIOĞLU İLE BULUŞTUK''

Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonda görüştüğünü aktaran Yıldızhan, onun da olayla ilgili net bilgi sahibi olmadığını ve ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söylediğini ifade etti:

''Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum.Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."