Üç ayrı kadından Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında dokuz çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, 23 yıldır Ajda Yıldızhan ile evli.

Türkücü yıllardır sakladığı eşi ile ilk kez geçen yıl objektiflere yansımıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümü mezunu olan Ajda Hanım'ın, eşine müzik anlamında da destek verdiği öğrenilmişti.

"ARABAMI BİLE PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Ara sıra ailesini Instagram'da paylaşan İzzet Yıldızhan önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aladığı mekanda "Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor" dedi.

Geçen yıllarda 10 çocuk sahibi dünyaca ünlü ABD'li aktör Eddie Murphy'ye meydan okuyan Yıldızhan, "Eddie Murphy sen kimsin ya! Rekora benim sahip olmam gerekiyor. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak" demişti.