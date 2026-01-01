Dünyaca ünlü Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, yeni filmi Unexpected Familynin ön gösterimi öncesinde yaptığı açıklamalarla izleyenleri duygulandırdı. Chan, etkinlik sırasında izlediği bir video aracılığıyla Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çektiğini belirtti.

GAZZE'Lİ ÇOCUĞUN SÖZLERİ ETKİLEMİŞ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jackie Chan, internette karşılaştığı bir görüntüde Gazzeli bir çocuğun söylediği sözlerin kendisini derinden etkilediğini anlattı. Çocuğun “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez” ifadesini aktaran Chan, bu cümleyi duyduğu anda duygularına hâkim olamadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, çocuğun konuşurkenki hâlinin sözlerden bile daha sarsıcı olduğunu dile getirerek, “Bunu söylerken yüzünde hiçbir ifade yoktu. Sanki her şeyi kabullenmiş gibiydi. O an bazı yerlerde yaşlanabilmenin bile bir ayrıcalık olduğunu fark ettim” dedi.

"YAŞLANAN İNSANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Gazze’de yaşanan insani dramın en çok çocukları etkilediğine vurgu yapan Chan, birçok çocuğun yaşamını çok erken yaşlarda kaybettiğini hatırlattı. “Bu yüzden yaşlanabilen insanları tebrik ediyorum. Çünkü yaşlanmak, hayatta kalabilmek demek” sözleri salondakileri derinden etkiledi.

Jackie Chan’in bu açıklamaları kısa sürede dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı, ünlü aktörün duyarlılığını takdir eden paylaşımlarda bulundu.