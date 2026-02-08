Adana’nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan ve 1962 yılından bu yana tren hattı üzerinde hizmet veren Kasım Gülek Köprüsü’nün yıkımına başlandı.
64 yıllık köprü, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında alınan karar doğrultusunda kontrollü şekilde kaldırılacak.
“007 James Bond: Skyfall” filminin aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan Kasım Gülek Köprüsü’nün yerine modern bir alt geçit inşa edilecek.
Yetkililer, köprünün yıkımının ardından alt geçit çalışmalarının proje kapsamında eş zamanlı olarak yürütüleceğini bildirdi.
Alt geçit inşaatının 15 Kasım’a kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, yetkililer sürücülerin trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alternatif güzergâhları kullanmalarını tavsiye etti.