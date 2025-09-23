Sergide yönetmen James Cameron'un 'Titanic', 'Terminator', 'Aliens' ve 'Avatar' gibi filmlerinin yapım süreçlerinden objeler, kostümler, çizimler ve fotoğraflar sergilenecek.

Beş ana tema etrafında kurgulanan serginin, özellikle genç nesillere ilham vermesi hedefleniyor. Sergide, hızla değişen medya ortamında sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir anlatı aracı olduğu vurgulanıyor.

James Cameron'un sinemadaki dönüştürücü yaklaşımı merkeze alan sergiyle sinema kültürünün bugünü ve yarını üzerine düşünsel bir alan oluşturulması amaçlanıyor.

Program kapsamında Atlas Sineması'nda James Cameron filmleri gösterimi, söyleşiler, film analizi, storyboard ve plastik makyaj gibi atölye çalışmaları da düzenlenecek.