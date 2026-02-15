Sosyal medyada jandarma çevirmesinden geçtikten sonra, GBT bilgilerine bakan personelin kendisine mesaj attığını iddia eden kadın gündeme bomba gibi oturdu.

Paylaşımda jandarmanın olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntüsünü de paylaşan kadın, "İki takıldık fena", "Geldi bizi buldu bela" şeklinde not düştü.

'ETKİLEŞİM UĞRUNA' YAPMIŞ

Paylaşımın sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından aynı kadın olayın gerçek olmadığını söyleyerek özür diledi.

Özür mesajı yayınlayan kadın, "Jandarma personeli hakkında yapmış olduğum paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir jandarma personeli benimle iletişime geçmemiştir. Ben bu videoyu akım olduğu ve etkileşim almak için paylaştım" diyerek özür diledi.