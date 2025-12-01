Bartın’da görev yapan Trafik Jandarma personeli, yazdığı ceza ve sonrasında yaptığı davranış işe milyonların yüreğini ısıttı.



Bartın yerel basını Bizim Medya'da yer alan habere göre, rutin denetimler sırasında hatalı park nedeniyle bir sürücüye trafik cezası uygulayan jandarma personeli, işlem sonrası ceza yazdığı kişinin bir şehit babası olduğunu öğrendi.

YAZDIKLARI CEZAYA PİŞMAN OLDULAR, TÜM PARAYI CEPLERİN ÖDEDİLER



Bartın Olay'da yer alan habere göre, Bu bilgi üzerine büyük bir mahcubiyet yaşayan jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen personel, “Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz” diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödemekte ısrar etti.

'BİR BABA OLARAK YÜREĞİME DOKUNDU'

Şehit babasının kabul etmek istememesine rağmen duygulu anlar yaşandı. Jandarma personeli, büyük bir saygı ve mahcubiyetle ücreti kendisi ödeyerek oradan ayrıldı. Şehit babası ise, “Evladımı geri getiremez ama bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin, evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.



Jandarma personelinin sergilemiş olduğu örnek davranış, sosyal medyada takdirle karşılandı.











