Samsun'un Çarşamba ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

'TANIŞABİLİR MİYİZ?'

23 yaşındaki S.A. isimli genç bir kız, güvenlik kontrolünde kimliğine bakan Jandarma personelinin daha sonra kendisine WhatsApp'tan ulaşarak, "Tanışabilir miyiz?" diye mesajı attığına dair Tiktok hesabında görüntü paylaştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Paylaşımın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından genç kız, söz konusu içeriğin yalan olduğunu belirtip özür diledi.

'AMACIM ETKİLEŞİM'

Amacının 'etkileşim' olduğunu belirten genç kız, "Jandarma personeli hakkında 14.02.2026 günü yapmış olduğum paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir jandarma personeli benimle iletişime geçmemiştir. Ben bu videoyu akım olduğu ve etkileşim almak için paylaştım. Jandarma teşkilatından ve Türk milletinden özür diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

YURT DIŞI YASAĞI VERİLDİ

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan teknik çalışmalar sonucu paylaşımları yaptığı belirlenen S.A. (23), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemede yurt dışına çıkış yasağı alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.