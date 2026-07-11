Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının konumlarının paylaşıldığı WhatsApp gruplarına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik tedbirlerini zafiyete uğratabileceği değerlendirilen gruplar, istihbari faaliyetler kapsamında teknik takibe alındı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grupların yöneticileri oldukları belirlenen İ.K., R.A., M.A., Y.D. ve A.Y. ile uygulama noktalarına ilişkin konum bilgileri, görev yerleri ve faaliyet fotoğraflarını gruplarda paylaştıkları tespit edilen A.D., O.A., A.A., S.T., E.A., A.A. ve M.T. olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

1276 ÜYELİ İKİ WHATSAPP GRUBUNA ERİŞİM ENGELİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 1.276 aktif üyesi bulunan iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. Yetkililer, gruplarda yer alan diğer kullanıcılarla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.