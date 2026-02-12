Geçtiğimiz günlerde Mardin’de meydana gelen bir gasp vakası Meclis gündemine taşındı. Yanlarındaki piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL’yi bulan 4 kilo altınla Şırnak’a gitmek üzere yola çıkan 5 kişi Midyat taraflarında polis üniformalı 4 kişi tarafından durdurularak gasp edildi. JASAT ekipleri, yaptığı çalışmada soyguncuları yakalarken, gaspçılardan 2’sinin aktif görevdeki jandarma personeli olduğu ortaya çıktı. Şırnak ve Diyarbakır’da görevli uzman çavuşların polis kılığına girip soygun yapmaları büyük infial yaratırken, CHP’li Akgün Alp Meclis kürsüsünden güvenlik zaafiyetine dikkat çekti.



DÜŞÜNMEK LAZIM



Alp, “Maalesef polisimiz, askerimiz yol kesip vatandaşı gasp etmeye başladıysa ve büyük oranda da sanal bahis tuzağına düşmüşse burada çok ciddi düşünmek lazım. Bakana sorsanız ‘Türkiye hala hukuk devletidir’ diyecek. Ama bize sorsanız Emniyet bu haldeyken hiç kimse emniyette değildir. Bu ülkede jandarma polis kılığına girip gasp yapıyorsa kime güveneceğiz” ifadelerini kullandı.

MARDİN-MİDYAT KARAYOLUNDA YAŞANMIŞTI



Akgün Alp JASAT ekipleri, görüntüleri izleyerek gaspçıları bulmuş, olayın aydınlatılmasıyla skandal ortaya çıkmıştı