TBMM Dilekçe Komisyonu'na iletilen dilekçelerde vatandaşlar birçok yeni talepte bulundu.

Dönem dönem gündeme gelen dilekçelerde ilginç talepler yer aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre öne çıkan bazı talepler şöyle:

Jandarma'nın Fransızca bir kelime olması nedeniyle; Jandarma'nın adının "can damarı" anlamına gelen candarma ile değiştirilmesi.

-Milletvekillerine emekli maaşının bağlanmaması,

-Kan bağı olmayan evlatlıkların miras hakkının kaldırılması,

2 çocuk yardımının bin 500 TL'den aylık en az 3 bin TL'ye çıkartılması,

Ümraniye'ye bağlı olan Esenkent'in Sancaktepe ya da Çekmeköy'e bağlanması,

Ayrıca ÖSYM sınavlarının takvime bağlanması talep edilirken; takvim olmamasının psikolojik baskı yarattığı öne sürüldü.