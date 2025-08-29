İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracına çarpan TIR şoförünü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. " dedi.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.