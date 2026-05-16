Küresel teknoloji dünyasında veri güvenliği ve fiziksel koruma ihtiyacı, yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Orta Doğu’daki istikrarsızlık nedeniyle büyük ölçekli veri merkezleri rotayı Türkiye’ye çevirirken, iklimlendirme sektörünün liderlerinden Daikin, Türkiye’yi teknoloji üssü yapacak dev bütçesini açıkladı.

ORTA DOĞU'DAKİ RİSK TÜRKİYE'Yİ ÖNE ÇIKARDI

Veri merkezlerinin stratejik öneminin arttığı bir dönemde, bölgedeki çatışma ortamı küresel yatırımcıyı tedirgin etti. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, bölgedeki bombalama ve füze saldırılarının güvenlik endişelerini zirveye taşıdığını belirterek yatırımların Türkiye ve Avrupa eksenine kaydığını vurguladı.

2 YILDA 14 YENİ VERİ MERKEZİ İNŞA EDİLECEK

Türkiye'nin dijital altyapı atağında kritik bir eşiğe gelindiğini kaydeden Olcay Avcı, halihazırda planlanan ve inşası devam eden 14 büyük veri merkezi projesi olduğunu açıkladı. Bu projelerin her birinin milyonlarca euroluk iklimlendirme maliyeti olduğunu belirten Avcı, sektörde 50 milyon dolarlık bir pazar payı oluştuğunu, Daikin olarak bu pazarın yarısından fazlasına hakim olduklarını söyledi.

100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Japon devi Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım yapacak. Daikin, "Fusion 30" stratejisi çerçevesinde 2030 yılına kadar AR-GE, ileri teknoloji ve üretim kapasitesini artırmak için bu dev bütçeyi kullanacak. Şirket, özellikle büyük finans kuruluşları ve e-ticaret devlerinin veri merkezi altyapılarını kurarak Türkiye’deki teknolojik dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor.