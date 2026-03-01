Türkiye pazarındaki rekor satış grafiğinin ardından üretim kararını resmileştiren Honda, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 bin metrekarelik tesisinde banttan ilk araçları indirdi. İlk aşamada 300 kişiye istihdam sağlayan dev yatırım, Türkiye'nin artan motosiklet talebini yerli üretimle karşılamayı ve önümüzdeki dönemde ihracat üssü olmayı hedefliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

800 milyon TL değerindeki yatırımla hayata geçen tesis, başlangıçta yıllık 100 bin adet olan kapasitesini kısa sürede 200 bin adedin üzerine çıkaracak. 2024 yılında 162 bin adetlik satışla Türkiye pazarında liderliğini koruyan marka, bu yatırımla tedarik zinciri ve lojistik kollarında da büyük bir ekonomik hareketlilik yaratmayı planlıyor.

İHRACAT HEDEFİ ÖN PLANDA

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, yatırım sürecinin tamamlandığını ve fabrikanın tam kapasiteyle çalışmaya başladığını doğruladı. Şirket, iç pazardaki hakimiyetini güçlendirmenin yanı sıra Türkiye'deki bu stratejik tesisi bölge ülkelerine yapılacak ihracat operasyonlarının merkezi haline getirmeyi öngörüyor.